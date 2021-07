Sag om dødstrusler på testcenter anmeldt til politiet

- Det her gik over grænsen, og det er værre, end vi ellers oplever det, siger Martin Jakobsen, der er administrationschef hos Ambulance Syd, som har poderne ansat.

Han fortæller, at de var fire podere til stede, og især en af dem var meget rystet efter episoden.

TV 2 Fyn har fra flere kilder fået fortalt, at en af poderne blev udsat for dødstrusler.

- Vi valgte at lukke stedet på grund af den mængde utryghed, som der opstod på baggrund af oplevelsen, siger chefen.

Uacceptabel opførsel

Det var de sidste to timer, man valgte at lukke teststedet. Derefter var Ambulance Syd i forbindelse med politiet og Odense Kommune, som administrationschefen oplevede, begge tog sagen seriøst.

Hos Ambulance Syd valgte man desuden at sørge for, at de fire podere fik et andet sted at arbejde dagen torsdag. Et podested som, erfaringen siger, er mere roligt.

Stod det til administrationschefen, så var det dog ikke noget, poderne skulle udsættes for på nogen af teststederne.