Sag om vanrøgt af barn: Far beskriver tiltalt kvinde som en god og opmærksom mor

En overskudsmor med tjek på tingene, som gerne tog en tur på legepladsen med sin søn efter en lang arbejdsdag.

Sådan lød beskrivelsen af den 24-årige kvinde, der er tiltalt for at have vanrøgtet sit barn ved blandt andet at tilføre urin til hans blod, opfinde sygdomme og give ham unødvendig medicin.

Læs også Ung mor forklarer sig i retten: Derfor hældte jeg urin i min søns blod

Beskrivelsen kom fra faderen til barnet. Han blev afhørt i Retten i Odense onsdag.

- Han fortalte om en kvinde, der var en god og opmærksom mor, og som altid var opmærksom på barnets behov, siger Maria Andersen fra TV 2-programmet "Station 2", der var til stede under retssagen.

Maria Andersen, reporter på "Station 2", var til stede under retssagen i Odense. Foto: Rasmus Rask

- Anklageren spurgte ham, hvordan han reagerede, da han fik at vide, at moderen var blevet anholdt for at have forårsaget alle de undersøgelser, som drengen var udsat for. Han blev stille i flere sekunder, og da anklageren spurgte igen, måtte han nøjes med at nikke, fordi han var tydeligt påvirket af situationen, siger hun.

Faderen og moderen til sønnen er ikke længere i et forhold.

Tiltalte var ikke selv til stede i retssalen

Anklageren i sagen har tidligere fortalt i retten, at den tiltalte kvinde opfylder kriterierne for syndromet Münchausen by proxy, som dækker over en lidelse, hvor en omsorgsperson påfører et barn symptomer eller skader.

Læs også Tiltalt for vanrøgt af sit eget barn: Hvad er Münchausen by Proxy?

Den 24-årige tiltalte var ikke selv til stede i retten. Hun sad i et tilstødende lokale, hvor hun kunne høre vidnernes forklaring.

Også en dagplejemor, der har passet barnet i den periode, hvor mishandlingen stod på, blev afhørt.

- Dagplejemoren fortalte om et forløb, hvor drengen fra starten havde været en sart, lille dreng. En dreng, der havde brug for søvn og medicin for krampeanfald, som moderen fortalte om, siger Maria Andersen fra TV 2.

Retssagen fortsætter torsdag 25. juni, hvor der ventes at falde dom i sagen.

Læs også Mor gav søn urin direkte i årerne: Sagen begynder torsdag