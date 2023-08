Salat i lange baner: Tomat-mand investerer 250 millioner i sprød salat

Håndværkerne havde travlt torsdag på Brændekildevej uden for Bellinge.

Fredag fejrer Nordic Greens – bedre kendt som Alfred Pedersen & Søn – sin 75 års fødselsdag med ministerbesøg og en af de største nyheder i den danske gartneribranche i årevis.

Et splinternyt, avanceret indendørs salatgartneri til 250 millioner kroner på 55.000 kvadratmeter.

Gartneribranchen har ellers været udfordret rigeligt af høje energipriser, Ukraine-krig, inflation og stigende omkostninger. Det har blandt andet kostet arbejdspladser hos den kendte fynske agurk- og tomatgartner.

Mads Pedersen, indehaver af Nordic Greens, var tilmed deltager i et af de mange cannabis-projekter, der måtte stoppe produktionen af medicinsk cannabis.

Men forinden havde Mads Pedersen trukket sig og købte sidenhen den kæmpe-bygning, der egentlig skulle have været brugt til cannabis-produktion af Aurora Nordic.

Den egner sig heldigvis glimrende til salatproduktion.

En smule skør

Mads Pedersen indrømmer gerne, at han er villig til at tage en chance.

- Man skal nok være en lille smule skør og meget risikovillig, og det er vel det, jeg er. Og ikke bange for at satse. Og så var det jo et spørgsmål om, at der er nogen, der har troet på at ideen var god. Det var der heldigvis - blandt andet banken, siger Mads Pedersen.

Han er eneejer af virksomheden, men har samarbejdet tæt med hollandske PB Tech, amerikanere, canadiere og danske leverandører.

Desuden har Mads Pedersen haft tæt kontakt til store spillere som Coop, Salling og Rema 1000, ligesom kantiner og restauranter har været inviteret ind i maskinrummet, og de har alle nikket ja.

Udsolgt

- Vi har udsolgt af flere produkter resten af året, og jeg forventer, at vi udvider produktionen til det dobbelte i løbet af et par år – blandt andet baseret på eksport. Vi er allerede i gang i Sverige, siger Mads Pedersen.

Det unikke ved fabrikken i Bellinge er dels, at Nordic Greens har kigget producenter i New York og Boston over skulderen. I staterne er det helt store hit et nyt produkt, der er halvt romaine-salat og halvt iceberg.

På Fyn lanceres salatbladene, der er såkaldt tiny leaves, under navnet Nordic Crisp.

Ifølge Mads Pedersen kan amerikanerne slet ikke følge med efterspørgslen, og forbruger-reaktionerne har været meget entydige: Har man først gnasket i den nye, sprøde salat, spiser man helst ikke andet.

Det fynske salatgartneri kommer dog også til at producere mere traditionelle salater og salathoveder, som sædvanligvis falder i danskernes smag.

Urørt af menneskehånd

Den helt afgørende forskel i forhold til traditionel salatproduktion – eller drivhuse, der dyrker salat i de såkaldte vertical farming drivhuse – er, at salaten fra Bellinge ikke har rørt menneskehånd på noget tidspunkt.

- Salaten er dyrket under sterile forhold, og dermed er det ikke nødvendigt at vaske den. For er salaten først blevet skyllet, forsvinder vokslaget og holdbarheden tager skade. Vores salat er frisk i mindst to uger, og vi kan levere frisk salat, dagen efter den er produceret, siger Mads Pedersen.