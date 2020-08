Saleha fik sit statsborgerskab til coronasikker ceremoni: - Det betyder alt for mig 

Der var ekstra god plads mellem de opsatte stole i festsalen på Odense Rådhus, da 42 borgere mandag modtog deres danske statsborgerskab.

På grund af covid-19 havde Folketinget på forhånd besluttet, at der ikke skal gives håndtryk ved statsborgerskabsceremonier.

I stedet skulle deltagerne, som ikke måtte medbringe familiemedlemmer, underskrive en blanket, hvori de lover at overholde grundloven.

For Saleha Simonsen, der til dagligt studerer jura på Syddansk Universitet, er mandagens ceremoni noget, hun har set frem til med spænding i lang tid.

Borgmester Peter Rahbæk Juel indledte ceremonien med at holde en tale. Foto: Alexander Aagaard

- Jeg vil sige, det betyder faktisk alt for mig. Jeg har virkelig set frem til den her dag i rigtig lang tid.

- Processen har været lang og trættende, og der har været nogle gange undervejs, hvor jeg gik og var bange for ikke at komme på listen, eller at jeg var røget af listen, fordi der var gået så lang tid. Så det at jeg er her i dag, det er virkelig stort, siger hun.

En mærkedag for Odense

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) var vært ved dagens ceremoni på rådhuset, som han indledte med at holde en tale for de nye statsborgere. For ham var det også en særlig dag.

- Der er både sjove ting og knap så sjove ting ved at være borgmester. Det her er jo en mærkedag for de mennesker, og det er også en mærkedag for Odense, at vi kan optage nogle nye mennesker i vores fællesskab, der gerne vil bidrage og være med, forklarer han.

Efter borgmesterens tale underskrev deltagerne på skift den blanket, hvori de lover at overholde grundloven.

Skal fejres med manér

Efter Saleha Simonsen havde sat sin underskrift, var hun tydeligt glad og lettet.

- Det føles helt surrealistisk. Det er formelt, selvom omstændighederne ikke er, som de burde have været. Men der er bare noget højtideligt og formelt over det, og det kan jeg godt lide. Så jeg er helt beæret, og jeg er virkelig glad. Det er ikke til at fatte, siger hun og fortsætter:

Der var god plads mellem stolerækkerne, da der blev afholdt statsborgerskabsceremoni i Odense mandag. Foto: Alexander Aagaard

- Det skal virkelig fejres og med manér. For nu skal alle vide, at jeg er blevet dansk statsborger.

Odense Kommune har allerede planlagt yderligere tre grundlovsceremonier den 17., 24. og 27. august, hvor byrådspolitikerne Tim Vermund, Søren Windell og Susanne Crawley hver især vil være vært for en ceremoni på rådhuset. Her vil der heller ikke blive udvekslet håndtryk.

