Salg af seksuelle ydelser mod puff bars: Far har vigtigt budskab

Martin Vizago, der har en datter i 7. klasse på Munkebjergskolen, hørte første gang om fænomenet på et ekstraordinært forældremøde på skolen den 25. september.



Unge piger sælger nemlig seksuelle ydelser for puff bars, McDonalds-menuer, energidrikke og penge.

Derfor var Martin Vizago hertil aften i Go' Aften LIVE på TV 2 for at fortælle om sagen, der ligger ham på sinde:



- Jeg var chokeret. Jeg tog en snak med min 13-årige datter efter forældremødet, og hun fortalte mig, at hun har kendskab til fire eller fem, der gjorde det på hendes årgang og nogle stykker i den sjette årgang, fortæller han og fortsætter:

- Min datter har talt med flere om det, så vi kan få det belyst.

Og Martin Vizago har et vigtigt budskab:

Meget starter ved forældrene. Vi skal turde tage snakken, stille spørgsmål og ikke være så bange. Vi kan ikke gøre noget, før vi italesætter det.