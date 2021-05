Sankthans i Odense aflyses for tredje gang på fire år

I næsten 50 år har odenseanere kunnet fejre sankthans på Engen, men i år bliver der hverken fyret heks af eller sunget midsommervise ved Skovsøen.

- Det er ærgerligt, for det er en folketradition, og noget, vi godt kan lide at samles omkring. Jeg tænker også, at mere end på noget andet tidspunkt, savner folk det rigtig meget, siger Nadine Alvarez, der er ansvarlig for sankthans på Engen.