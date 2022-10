Satudarah lejer sig ind i børnehave: - Politikere vil ulovliggøre udlejning til grupperinger

Rockergruppen Satudarah med det tohovedede indianerrygmærke er flyttet ind i den tidligere børnehave på Spedsbjergvej i Odense.

Det har skabt politisk røre blandt kommunens politikere, da børnehaven mellem Blommenslyst og motorvejen indtil august sidste år var en kommunal ejendom.



Og det er altså ikke hvem som helst, kommunens tidligere ejendomme kan lejes ud til, mener Socialdemokratiet i Odense. Derfor ønsker partiet, at der skal laves en juridisk begrænsning på, hvem nye ejere kan udleje til.

- Vi skal have sat en stopper for fremtidige salg til tvivlsomme bolighajer. Vi vil have By- og Kulturforvaltningen til at fremlægge en plan for, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan undgå salg til ejendomsbesidder og udlejer med dybt problematisk forretningshistorik, siger byrådspolitiker Claus Skjoldborg (S).

Banderne skal ud af Odense

Den tidligere børnehave blev solgt af Odense Kommune i august 2021 for halvanden million kroner, og nu bliver bygningerne lejet af rockerklubben Satudarah.

Et skridt i den forkerte retning i kampen mod banderne, mener Venstres Christoffer Lilleholt, som sad for bordenden i By- og Kulturforvaltningen, da salget blev gennemført sidste sommer.

- Vi skal gøre livet så surt for dem (banderne, red.) som muligt, siger Christoffer Lilleholt.

Han er enig med Claus Skjoldborg i, at det er dybt problematisk, at netop en gruppe som Satudarah er flyttet ind i den tidligere kommunale ejendom. Og hvis der er mulighed for at begrænse kommende lejere som rockerklubben, skal det være almindelig praksis fremover.

- Hvis det kan lade sig gøre rent juridisk, synes jeg da, vi skal gøre det. Jeg er i tvivl om, hvorvidt vi kan gøre det mod tredjemand, som lejer en bygning, vi tidligere har solgt. Men hvis det er muligt, skal vi gøre det, for vi vil ikke have bander i Odense, siger beskæftigelses- og socialrådmanden, Christoffer Lilleholt.

Ærgrer det dig, at det ikke er sket tidligere?

- Jeg har ikke været bekendt med, at det har kunnet lade sig gøre tidligere, siger Christoffer Lilleholt.

Men begge politikere er enige om, at det ikke skal kunne ske igen.

- Det er yderst uheldigt, at vi er med til at bidrage til at få en gruppering som Satudarah ind i området. Det kunne vi måske have undgået, siger Claus Skjoldborg.