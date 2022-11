Satudarahs udlejer har også huset østarbejdere fra svindelfirma: - Der var rotter over det hele

- Det var en gammel børnehave. Vi blev delt i to. På den ene side boede polakkerne, litauerne og alle de andre nationaliteter, mens vi rumænere boede på den anden side. Så vi ikke begyndte at slås. Hvis et par polakker drikker og et par rumænere drikker, så kommer der en slåskamp, siger han.

Rotter over det hele

Mens den rumænske arbejder har ønsket at være anonym, fordi han frygter reaktioner fra Osman Celik og hans familie, står genboen Steen Christiansen gerne frem for at fortælle om sit kendskab til ejendommen på Svendborgvej 325 og udlejeren Christian Thiel Gørtz.

Som genbo til ejendommen har han igennem en årrække oplevet massive problemer, som han både har forsøgt at gøre fagforbundet 3F og Odense Kommune opmærksom på.

- Der har jo holdt seks-syv biler på tyske nummerplader, som hver kom kørende med tre-fire passagerer i hver. Så kan du jo selv regne ud, hvor mange de har boet der. Det har jeg også fortalt til 3F, siger Steen Christiansen.

Det har dog ikke været hans største frustration ved at være genbo. Han har således både haft kontakt til Odense Renovation og Odense Kommune om et helt andet og mere generende problem med de mange rotter, som har mæsket sig, når skraldespandene igennem lange perioder ikke er blevet tømt.

- Der var rotter over det hele, og de løb jo også over vejen mod mit hus. Der kom også store grupper af ravne, som levede godt af skraldet, siger Steen Christiansen, der understreger, at hans kritik er rettet mod udlejeren Christian Thiel Gørtz og ikke mod de mange østeuropæiske arbejdere, der har boet i huset:

- De stakler har jo ikke styr på, hvornår skraldespandene bliver hentet og sådan nogle ting.

Steen Christiansen, der per 1. november 2022 har solgt huset over for Svendborgvej 325, peger i øvrigt på, at værelserne tidligere har været lejet ud til udenlandske studerende fra SDU. Det bekræfter Boligformidlingen på SDU.

I 2014 begyndte ejendommen i Højby således at blive udlejet gennem SDU til udenlandske udvekslingsstuderende, men dels på grund af beliggenheden og dels på grund af en række klager, som Christian Thiel Gørtz ikke reagerede på, valgte SDU allerede året efter at droppe samarbejdet med den omstridte udlejer.

Udlejer vidste - igen - intet

I forbindelse med afsløringen af, at rockerklubben Satudarah pludseligt havde slået sig ned i Spedsbjerg, udtalte Christian Thiel Gørtz, at han ikke anede, hvem han reelt havde lejet ejendommen ud til.

Og nogenlunde samme besked lyder nu i forhold til Osman Celik og de forretningsmetoder og brug af underbetalt arbejdskraft, som han har gjort brug af.

- Jamen, jeg er helt rystet. Jeg har ikke vidst, han har været derude. Det var et andet firma, eller en anden person, der kontaktede mig med det.

Så han har brugt en stråmand?

- Ja, det har han.

Christian Thiel Gørtz peger på, at han allerede har reageret på Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns afsløringer og har smidt Osman Celiks firmaer ud af huset i Højby. Hvem de nye lejere bliver, ved han ikke endnu.