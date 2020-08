SDU aflyser studiestartsfest: Sådan bliver semesterstarten

Dørene ind til Syddansk Universitet (SDU) på Campusvej i Odense er låst. Kun med et gyldigt studiekort kan studerende træde indenfor på gangene.

På SDU lægger man netop nu et kæmpe puslespil, der skal sikre, at corona ikke bliver spredt blandt universitetets cirka 30.000 studerende og ansatte.

Det er blandt andre studiechef på SDU, Annette Lund, der forsøger at lægge brikkerne, som skal sikre, at universitetet ikke er nødt til at sende alle hjem igen til efteråret.

- Vi forsøger at begrænse de mennesker, der kommer og går på SDU i videst muligt omfang, så vi ikke får en situation, hvor vi smittespreder, fortæller hun til TV 2 Fyn.

Det gøres ved at låse skydedørene, begrænse ophold på universitetet og ensrette de i forvejen brede universitetsgange.

Den nye rustur

Samtidig kommer coronapandemien også til at påvirke de ellers velkendte studiestartsarrangementer.

- Alle de traditionelle rusarrangementer, sådan som de var, da vi andre var på rusarrangement, kommer ikke til at foregå på den måde. Det bliver uden overnatning, og man deler ikke en buffet, siger Annette Lund.

- Vores andre klassiske studiestartsarrangementer forsøger vi i videst omfang at rykke udenfor, så der er god luft og plads til alle.

Til gengæld har SDU umiddelbart ingen grund til at indføre alkoholforbud til studiestartsarrangementerne, som man for eksempel har gjort i Aarhus, hvor smittetrykket stiger.

Dog har SDU valgt at aflyse den ellers populære studiestartsfest.

- Det har været en god måde at starte året på, men det kan vi simpelthen ikke i år, fortæller Annette Lund.

De studerende er trygge

På SDU er de bygningsingeniør-studerende allerede tilbage efter sommerferien, og Marc Thomsen på 3. semester er helt tryg ved at låse sig ind på universitetet.

Marc Thomsen læser til bygningsingeniør. Han er tilfreds med de nye retningslinjer på SDU. Foto: Ole Holbech

- Måske kan der komme et bedre alternativ på et senere tidspunkt, men indtil videre synes jeg, det er fine tiltag, fortæller han.

Den kommende uge vil Annette Lund og kollegerne på universitetet følge udviklingen og smittetrykket i Odense. De vil revidere retningslinjerne inden studiestart 1. september, hvis det bliver nødvendigt.