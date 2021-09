SDU Business School ser dagens lys

Virksomheder inviteres ind

SDU Business School etableres synkront med det nye semester, der så småt begynder i denne uge.

- Vi kommer til at invitere virksomhederne ind til samarbejde i nye fag, i nye områder og på nye måder. Vi har ikke alt køreklart eller et katalog for, hvordan det skal foregå, men netop derfor har vi også inviteret virksomhederne med til vores åbningskonference den 17. september. Der vil vi diskutere med virksomheder og lokale erhvervsorganisationer, hvordan vi sammen kan tage samarbejdet til nye højder, siger Kristin B. Munksgaard, leder af SDU Business School til TV 2 Fyn.

- Det særlige ved SDU Business School er, at vi regionalt er til stede på mange forskellige campusser. Vi formår at arbejde med det lokale erhvervsliv, samtidig med, at vi laver international forskning. Ved at kombinere det, laver vi et twist på det, som andre Business Schools gør, men vi synes, vi har noget ekstra at byde ind med på det område.

Stor efterspørgsel

I Fynsk Erhverv hilser man SDU Business School velkommen og noterer sig, at efterspørgslen efter arbejdskraft er stødt stigende. Det fortæller direktør Jytte Reinholdt:

- Efterspørgslen er så stor, at det er vigtigt, at vi får etableret nogle tiltag nu. Konsekvensen er tabt omsætning, tabt indtjening og på den store skala også tabt velfærd.

- Jeg har talt med flere virksomheder, der aktuelt må sige nej til ordrer. Det skyldes dels mangel på råvarer og dels mangel på medarbejdere, og det er problematisk, for det er ikke noget, man kan løse på egen hånd.

Den officielle åbning for SDU Business School er den 1. september.