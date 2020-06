SDU-forsker får ti mio.: Alexander vil knække koden til forebyggelse af knogleskørhed

37-årige Alexander Rauch har fået stillet ti millioner kroner til rådighed og kan nu etablere sin egen forskningsgruppe ved SDU.

Forskningsgruppen skal skal arbejde med metoder til at forbedre genopbygningen af knogler hos patienter med knogleskørhed (osteoporose).

De mange millioner kommer fra Lundbeckfonden, hvor Alexander Rauch er blevet tildelt Lundbeckfondens Fellowship.

- Jeg glæder mig til at samle min egen gruppe af forskere, der skal samarbejde om at knække koden til at forbedre behandlingen og forebyggelsen af osteoporose, siger Alexander Rauch i en pressemeddelelse.

Alexander Rauch er ph.d. og cand.scient. i biokemi og molekylærbiologi og har i en årrække forsket i knoglebiologi ved blandt andet Leibniz-Institut für Alternforschung i Tyskland og senere hen i Danmark ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på SDU.

Aktuelt er han ansat i en delestilling ved henholdsvis Steno Diabetes Center, som er placeret på OUH, og Endokrinologi-afdelingen på OUH, og kan altså nu som Lundbeck-fellow etablere sin egen forskningsgruppe ved SDU.

Potentiale for at udvikle celleterapi

Knogleskørhed er en sygdom, hvor knoglestyrke og -mængde i skelettet er nedsat i en sådan grad, at knoglebrud kan opstå af sig selv eller ved minimale belastninger.

Ved at analysere stamcellerne i knoglemarven fra raske personer og efterfølgende sammenligne disse med lignende analyser fra personer med knogleskørhed, kan man undersøge potentialet i at udvikle celleterapi, der er med til at styrke knoglekvalitet og genopbygningen af knogler.

Der kan være flere forskellige årsager til, at man udvikler knogleskørhed, men især ældre, primært kvinder, oplever knoglebrud på grund af osteoporose. Ifølge WHO rammes hver anden kvinde over 80 år af knogleskørhed.

- Forskellen skyldes blandt andet koncentrationen af kønshormoner, forklarer Alexander Rauch, idet kvinder i løbet af overgangsalderen oplever et kraftigt fald i østrogen, mens mænd, selv i en høj alder, producerer testosteron.

