SDU-forsker vinder pris: - Krig er ikke kun magt og politik

Bidrager til samfundet

Anders Engberg-Pedersens baggrund for forskningen stammer fra hans fascination af Napoleonskrigene, der ifølge ham reformerede samfundet.

Han mener, at der er brug for et bredere perspektiv på krig.

- Jeg plejer at tale om krig som en katalysator, der sætter gang i en række processer. Det er et fænomen, som ofte er så omfattende, og griber så dybt ind i samfundet, at det fører til nye måder at tænke på, siger han og fortsætter:

- Til sammenligning kan man se på corona krisen, der også går ind og skaber forandringer i samfundet. Det kræver udvikling og nye måder at handle på.

Nu skal Anders Engberg-Pedersen, og de fire andre forskeres resultater, bidrage til løsninger af samfundsudfordringer i Danmark og i resten af verden.