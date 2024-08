SDU-forskere finder lovende våben mod flere sygdomme

Ureolytiske bakterier er for de fleste almindelig dødelige mennesker nok et volapyk ord, men bag ordet gemmer der sig flere sygdomme, som bakterietypen kan medføre.

Men nu har et hold forskere fra SDU opdaget en ny kombination af stoffer, som ser ud til at kunne bekæmpe en række bakterier, der blandt andet er kendt for at kunne føre til Mavesår, blærebetændelse, nyresten, blæresten og mavekræft, skriver SDU i en pressemeddelelse.

Indtil nu har forskerne lavet deres undersøgelser i et laboratorie, og derfor er det endnu for tidligt, om deres opdagelse virker på mennesker.

Men Henrik Karring, der er professor på Institut for Grøn Teknologi, oplyser, at der er søgt patentbeskyttelse på opdagelsen, og at man er optimistiske omkring opdagelsen.