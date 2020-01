SDU-forskning beviser det: Fodbold kan bruges som medicin i hele verden

Bolden hopper hen over gulvet i hal 1 på Syddansk Universitet, SDU. Et par meter bag ved følger Preben Andersen og Frits Hansen. To herrer omkring de 70 år, der målrettet - omend i adstadigt tempo - jagter den farvestrålende læderkugle med Adidas-logoet.

- Vi kommer her fordi det er sjovt. Ellers var vi her ikke, griner en storsvedende Preben Andersen i en pause.

Pausen hører hjemme i den ene af de to ugentlig træningstimer, som han og 10 andre deltager i. De er del af "6-0" et EU-støttet forskningsprojekt for ældre, utrænede mænd over 60 år.

Projektet finder udover i Danmark sted i Finland, England, Frankrig og Spanien. Formålet er at se, hvordan det påvirker deltagernes sundhed.

- Vi har forsket i fodboldens indvirkning i 17 år. I den tid har vi publiceret over 160 videnskabelige artikler og høstet megen erfaring. Vi er i dag der, hvor vi med videnskabelige evidens kan sige, at et par timers træning om ugen, som i fodbold fittness, svarer til effektiv pillebehandling på blodtrykket hos visse hjertepatienter, fortæller professor og forskningsleder Peter Krustrup fra SDU.

Fodboldforsøg med fart over feltet

Den viden, og meget andet, er sammenfattet i bogen "Football As Medicine" (Fodbold Som Medicin) der i dag blev præsenteret på SDU. 72 forskere har bidraget med deres resultater. Noget som udlandet er blevet opmærksom på. Og som det herhjemme i Danmark drejer sig om at få ud til brugerne.

- Der er 1.650 fodboldklubber i Danmark. Mange af dem har sådan noget som fodbold fittness på programmet, så på den måde er vi godt ude. Men endnu flere skal gerne have fordel af det her. Derfor prøver vi at få fat på blandt andre politikerne, så de kan træffe beslutninger ud fra vores forskning, håber Peter Krustrup.

Så skal jeg ud over finde mig nogle andre gamle, tykke mænd, der er tossede med fodbold Preben Andersen, deltager i SDU's fodboldforsøg

Det håb deles i Træningshal 1, der ligger et langt udspark fra receptionsrummet. Her har Preben Andersen netop scoret med hælen. Han er midtvejs i de 12 uger lange fodboldforsøg. Bagefter venter muligheden for en forlængelse med yderligere 12 uger, hvorefter fællesskabet på SDU er slut.

- Så skal jeg ud over finde mig nogle andre gamle, tykke mænd, der er tossede med fodbold, slår Preben Andersen fast.

For han er ikke villig til at slippe den genfundne glæde ved legen med bolden.

- Du ved, jeg har også løbet. Og jeg hadede det med at løbe, den gang jeg spillede fodbold. Vi drønede jo rundt på vejene i januar og februar, når sæsonen startede. Nej, jeg skal have en bold foran mig, så er det sjovt, slår han fast med et stort smil og et endnu højere grin.