SDU har succes med at gøre studerende til iværksættere: Rudy og Jacob vil gøre gartnerierne grønnere

De har stadig et godt stykke vej fra at kunne komme på markedet og begynde at tjene penge. Når de rammer markedet, er gartnerierne de tiltænkte kunder. Selvom der er lidt vej til, at de reelt kan sælge deres produkt, er CVR-nummeret sikret, og gejsten fejler ikke noget.

- Jeg har overhovedet ikke fortrudt. Jeg er helt vildt hooked på det her. Det er så fedt et projekt. Det er et fantastisk godt produkt. Det er en fed idé, og det er et fedt team, vi har, så jeg er klar på bare at køre fuld gas, siger Jacob Copeland.

Succes med startups

SDU Entrepreneurship Labs hjalp sidste år studerenede med i alt 286 startup-virksomheder. Af dem er 77 nået så langt, at de er blevet registreret i CVR-registeret.

Projektet har været i gang siden 2016, og for Sine Berg Schuwendt, der er leder af SDU Entrepreneurship Labs, så er det en vigtig rolle for universitetet at hjælpe unge mennesker i gang med virksomheder.

- Det er ret vigtigt, at der kommer en masse nye, levedygtige virksomheder ud fra universiterne. Det er typisk virksomheder, som kommer med ny innovation og som har gode løsninger blandt andet i forhold til den grønne omstilling, siger hun.