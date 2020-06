SDU henter kendt klimaforsker: - Han skal drive SDU fremad

Den internationalt kendte klimaforsker Sebastian H. Mernild kommer til oktober til at slå sine folder på Syddansk Universitet.

Vi lagde afgørende vægt på hans kvaliteter som leder, forsker og formidler Henrik Dam, rektor, SDU

Han er nemlig blevet ansat som SDUs nye prorektor - det, man ville kalde vicerektor på et gymnasium.

- Da jeg så stillingsopslaget, tænkte jeg med det samme, at det var et job lige for mig. De opgaver, jeg sidder med nu, minder meget om det arbejde, jeg kommer til at bestride som prorektor på SDU, siger Sebastian H. Mernild til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at starte på SDU.

Hele pakken gjorde udslaget

Bag sig har Sebastian H. Mernild en lang række erfaringer både i forsvaret, som forsker og senest som administrerende direktør for Nansens Center i Bergen, som er et af de mest anerkendte klimaforskningscentre i Nordeuropa.

Men selvom Sebastian H. Mernild nok mest er kendt for sit arbejde inden for klimaforskning, så var det den samlede pakke, der gjorde udslaget for SDU.

- Ansættelsen kommer bestemt ikke til at skade det område, som han er specialiseret indenfor, men han var blevet ansat, selv hvis han havde haft et andet forskningsområde. Vi lagde afgørende vægt på hans kvaliteter som leder, forsker og formidler, siger SDUs rektor Henrik Dam til TV 2/Fyn og tilføjer:

- Han er en person med et stærkt internationalt udsyn. Det er en person med en meget bred ledelseserfaring, han er en top forsker og sidst, men ikke mindst en blændende dygtig formidler.

Skal være med til at drive SDU frem

Sebastain H. Mernild mener selv, at han med sin specifikke baggrund vil kunne være med til understøtte SDU's allerede ambitiøse målsætninger.

- Jeg kommer med en solid lederbaggrund og en god forståelse for de områder, der er vigtige for SDU, siger han og fortsætter:

- Samtidig træder jeg ind i et stærkt lederteam, hvor jeg kan være med til at demonstrere universitetets relevans og værdi for det omgivende samfund gennem uddannelse, forskning og vidensdeling.

Også rektor Henrik Dam forventer, at Sebastian kommer til at drive SDU i den rigtige retning.

- Han skal være med til at drive SDU fremad. Han skal være leder for en stor del af organisationen, og så kan han være med til at sætte fokus på en række af de områder, hvor vi gerne vil udvides inden for forskning og uddannelse, siger Henrik Dam.

Man kan altid blive bedre

Den nye stilling som prorektor på SDU betyder også, at Sebastian H. Mernild skal sige farvel til stillingen som administrerende diretør på Nansens Center i Bergen.

- Jeg har været rigtig glad for mit arbejde på Nansens Center i Bergen, så derfor er det selvfølgelig trist at skulle forlade min stilling, men omvendt står jeg overfor noget nyt, som er super spændende og meget motiverende, siger han og tilføjer:

- Jeg lever efter et motto: Selvom vi er gode, så kan vi altid blive bedre. Det glæder jeg mig til at tage med mig i min stilling på SDU.

Sebastian H. Mernild afløser Bjarne Graabech Sørensen, som efter 15 år som prorektor på SDU har valgt at på pension.

- Bjarne har en lang historisk hukommelse på stedet. Han har været her i over 40 år, og nu skal han så på pension. Sebastian kommer med et andet udtryk. Hans profil er mere international, og Bjarne er mere hjemlig, siger han og fortsætter:

- Vi får ikke den nye Bjarne.