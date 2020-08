SDU løser årtiers hovedbrud: Potentiale for fly-, biler og vindmøller

Det er den mest komplekse proces i verden Henrik Gordon Petersen, professor i robotteknologi, SDU

Der er udsigt til billigere produktion og en gevinst i CO2-regnskabet, når Syddansk Universitet afslutter et projekt, der knækker årtiers udfordring i fremstillingen af såkaldte kompositdele.

Det er professor i robotteknologi Henrik Gordon Petersen og det laboratorium, som han leder, der sammen med en række samarbejdspartnere er ved at lægge den allersidste hånd på et stort robotteknologisk system ved navn Flexdraper.

Flexdraper kan placere fibermåtter på forme under fremstillingen af kompositdele. Dermed er et over 30 år gammelt automatiseringsproblem blevet løst.

- Det er den mest komplekse proces i verden, som det mig bekendt nogensinde er lykkedes nogen at offline-programmere, fortæller Henrik Gordon Petersen.

Han tilføjer, at det har været enormt kompliceret rent matematisk.

- Men nu står vi med et færdigt system, som rummer et stort potentiale for flyindustrien, og på længere sigt også bil- og vindmølleindustrien, siger professoren.

Henrik Gordon Petersen. Foto: SDU

Ifølge en pressemeddelelse består Flexdraper-løsning af 48-120 individuelle sugekopper, sofistikeret software, sensorer, arme og kameraer, der tilsammen sørger for en præcis og fejlfri robotplacering af kompositmaterialet.

Hos danske Terma skal den nye teknologi bruges til at producere paneler, haleror, vingeflaps og andre flydele til blandt andre amerikanske Lockheed Martin.

Lockheed Martin er i gang med at fremstille de første danske F-35-kampfly i Texas.

Modnes i Odense

Men først skal teknologien produktionsmodnes og kommercialiseres i regi af den kommende virksomhed, Sarto Robotics i Odense, og hvad den del angår, er det integratorvirksomheden Technicon, der går forrest.

- Vi er superglade for, at det er lykkedes os at komme så langt, fortæller Casper Hansen, direktør i Technicon, der ligesom Terma har været med til at udvikle det færdige system.

Flexdraper arbejder blandt andet ved hjælp af individuelle sugekopper. Foto: SDU

- Oplægning af fibermåtter til kompositdele er på mange måder en klassisk case til automatisering, da det både er arbejdstungt og kvalitetskrævende. Men processen har været sindssygt svær, og derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi nu er kommet i mål med et stort fysisk værktøj og en avanceret softwaresuite, der kan skaleres og kommercialiseres i forskellige sammenhænge, siger Casper Hansen.

- Med dannelsen af Sarto Robotics bliver det næste skridt at finde udviklingspartnere og investorer, der vil være med til at trække det her ind i den globale flyindustri og implementere teknologien i produktionen. Det glæder vi os til at tage hul på sammen med SDU og Terma, afslutter Casper Hansen.

