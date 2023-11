SDU lukker campus efter kollapset handel

Syddansk Universitet forsøgte, men lykkedes ikke at afhænde sine sjællandske aktiviteter i Slagelse til Roskilde Universitet.

Det oplyser SDU på sin hjemmeside, hvor de også fortæller, at universitetet afvikler alle sine aktiviteter på campus i Slagelse fra midten af 2027, så ingen nuværende studerende bliver ramt. Rektor på SDU forklarer, at lukningen skyldes økonomiske udfordringer:

- Det har desværre ikke vist sig muligt at finde en bæredygtig løsning på den meget udfordrede økonomiske situation, som SDU Slagelse befinder sig i, og som desværre ser ud til at fortsætte blandt andet på grund af udsigten til færre og færre studerende og uddannelsesindtægter. Konklusion er derfor, at det fremtidige SDU bliver uden aktiviteter på Vestsjælland, siger rektor Jens Ringsmose.