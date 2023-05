SDU og Sprognævnet giver gave til danskerne

Nu skal danskerne lære at sætte komma.

Flere års samarbejde mellem SDU og Sprognævnet kulminerer nu med, at danskerne bliver tilbudt et nyt gratis kommakursus, som kan tages online på et par timer, det skriver SDU og Sprognævnet i en pressemeddelelse.

Kurset består af flere hundrede korte forklaringsvideoer og praktiske øvelser, som skal lære brugerne at sætte kommaer.

Leder af journalistuddannelsen, Peter Bro, siger i pressemeddelelsen, at kurset er et tilbud, som danskerne kan bruge til at få mere viden om sproget.

Jeg tror, at vi er mange sprogbrugere - både øvede og mindre øvede - som har en oplevelse af, at vi ikke helt mestrer et af de vigtigste tegn i vores skriftssprog. Det problem vil vi gerne afhjælpe.

Der er op imod 300 såkaldte nano-moduler, som varer fra få sekunder til 4-5 minutter, som skal lære danskerne at sætte kommaer.

Kurset bliver åbnet for offentligheden på onsdag klokken 8.00.