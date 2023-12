SDU-rektor reagerer på påstande om kønsopdelt oplæg

Søndag 17. december kan man i Berlingske læse, at Syddansk Universitet (SDU) i begyndelsen af december lagde lokaler til et oplæg om krigen mellem Israel og Palæstina, hvor Israels rolle blev stærkt kritiseret.

Det særlige ved arrangementet var ifølge Berlingske, at de omkring 100 studerende tilsyneladende var kønsopdelt. Kvinderne til højre. Mændene til venstre. Derudover var der ikke mulighed for at stille kritiske spørgsmål til de tre oplægsholdere.

SDU's rektor, Jens Ringsmose, fortæller, at han ikke med egne øjne har set kønsopdelingen, og at arrangørerne bag - studenterorganisationen MENAPT - ikke har svaret tilfredsstillende på universitetets spørgsmål om, hvorvidt arrangementet var kønsopdelt eller ej. Alligevel er han klar i mælet.

- Grundlæggende er der to ting ved arrangementet, som strider mod SDU’s værdisæt. Det ene er, at der tilsyneladende, som vi har fået det oplyst, ikke har været muligt at stille kritiske spørgsmål. Det strider mod den akademiske ånd, og det der er kernen i akademisk frihed. Det andet er, hvis det har været kønsopdelt, da det strider mod de værdier, SDU er baseret på, siger han til TV 2 Fyn og fortæller, at SDU stadig er ved at undersøge arrangementet:

- Hvis det var kønsopdelt, kan de ikke få lov til at lave lignende arrangementer fremadrettet.

Rektoren fortæller videre, at SDU ikke vil se lignende arrangementer, og at man derfor vil tydeliggøre i regelsættet omkring lån og leje af SDU's lokaler, at man ikke må lave kønsopdelte arrangementer, ligesom at der altid skal være mulighed for en fri og kritisk debat.

TV 2 Fyn har været i kontakt med studenterforeningen MENAPT, der oplyser, at det ikke har været hensigten eller et krav, at de studerende skulle opdeles i køn. Derudover anerkender de heller ikke, at det rent faktisk var tilfældet.

Jens Ringsmose understreger dog, at det ikke er afgørende, om den påståede kønsopdeling er sket efter arrangørens ønske eller på de studerendes egen hånd.

- SDU vil ikke lægge lokaler til kønsopdelte arrangementer på SDU.