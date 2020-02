SDU skal bekæmpe børnedødelighed i Afrika

Snart kommer Syddansk Universitet til at spille en afgørende rolle, når der skal indsamles viden om sundhed, vacciner og børnedødelighed i et af verdens fattigste lande.

I godt 40 år har danske forskere været en del af forskningsstationen Bandim Health Project i Guinnea-Bissau på den afrikanske vestkyst, men nu overtager Syddansk Universitet den danske del af samarbejdet efter Statens Serum Institut.

- Det var en fantastisk mulighed, siger Ole Skøtt, der er professor og dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Læs også SDU-projekt skal undersøge svømmeres trivsel

Samarbejdet sker i forlængelse af, at man på Syddansk Universitet har valgt at arbejde strategisk med FN's 17 verdensmål.

- I den sammenhæng er en forskningsstation i Afrika jo helt central for at kunne understøtte det arbejde, siger Ole Skøtt.

Vigtigt samarbejde

På de 40 år, hvor feltstationen har arbejdet med vaccinationsprogrammer i Guinea-Bissau, er børnedødeligheden i landet faldet fra 50 procent til 7 procent.

På baggrund af data fra projektet har forskere blandt andet opdaget, at vacciner hos børn kan beskytte mod flere sygdomme, end dem de oprindeligt er rettet mod.

Læs også SDU-forskning beviser det: Fodbold kan bruges som medicin i hele verden

Og ifølge Ole Skøtt kan nogle af opdagelserne vise sig at gælde for tilsvarende danske vaccinationsprogrammer.

- Det kan direkte få betydning for danske børn. Nu har vi heldigvis ikke en særlig høj børnedødelighed herhjemme, men man kan måle nogle af de samme ting, fortæller han.

Flere fakulteter med

På Syddansk Universitet vil man i den kommende tid undersøge mulighederne for, at flere forskningsområder kan blive koblet på feltstationen og dermed være med til at bidrage med viden på flere områder.

Blandt andet er Guinea-Bissau særligt udsat for klimaforandringerne på grund af sin flade kyststrækning ud til Atlanterhavet, og her mener Ole Skøtt, at viden fra flere fakulteter kan være en fordel.

Læs også SDU-forskere undersøger mobilfrie frikvarterer: - Det er ikke et forbudsprojekt

- Det giver mulighed for, at det naturvidenskabelige fakultet kan undersøge og understøtte, hvad der sker med kystnære områder. På den anden side kan det tekniske fakultet bidrage med droner, der kan indsamle data i fjerntliggende landsbyer, fortæller han.

Indtil videre er både det sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige og tekniske fakultet på Syddansk Universitet med i samarbejdet.