SDU skal skære stort millionbeløb: - Vi gør alt for at afskedige så få som muligt

Medarbejderne på SDU har torsdag indledt arbejdsdagen med at få en meget nedslående nyhed.

Direktion på Syddansk Universitet har nemlig torsdag morgen meldt ud, at universitetet er presset på økonomien, og fra 2024 kommer det til at betyde nedskæringer på 95 millioner kroner årligt.

En størrelsesorden der får ledelsen til allerede nu at melde, at den ikke kan afvise fyringer.

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at afskedige så få som muligt. Samtidig må jeg sige, at 95 millioner er et stort beløb. Og jeg kan derfor ikke afvise, at hvis der ikke er nok frivillige fratrædelser, bliver vi nødt til at se på uansøgte fratrædelser, siger SDU-rektor Jens Ringsmose til TV 2 Fyn.



Fra den 23. marts til den 14. april vil ansatte på SDU have mulighed for at anmode om at indgå en aftale om frivillig fratrædelse. Det sker for at undgå at skulle fyre medarbejdere, hvilket SDU altså selv omtaler som "uansøgte afskedigelser".



De 95 millioner kroner svarer til 2,8 procent af SDU's samlede indtægter.

Økonomi under pres

Universitetet peger selv på, at fald i antallet af optagne studerende de seneste år er en af årsagerne til, at der nu skal barberes i økonomien.

Den nyligt overstået kvote 2-ansøgningsrunde indikerer ellers en opbremsning i nedgangen af studerende.

Prognosen for optaget af studerende i 2023 peger dog stadig på, at SDU i de kommende år ikke vil genvinde niveauet fra før 2020.

- Selvom at antallet af optagne ser ud til at være vendt i 2023, så er ændringen ikke tilstrækkelig, siger Jens Ringsmose.

Dermed forventer universitetet heller ikke at genvinde uddannelsesindtægterne, som der ellers var budgetteret med fra 2021.

Ud fra de forvetninger står universitetet til at miste 88 millioner kroner i uddannelsesindtægter i 2024.

Det er dog ikke kun faldende elevtal, der får universitetet til at rette ind.

Også de stigende priser, renter og omkostninger nævnes som årsager til, at ledelsen nu har fundet sparekniven frem.

Dæmper omkostninger i år

Allerede nu betyder den pressede økonomi, at universitetet kigger på at opsige et antal lejemål i og omkring Odense for at reducere huslejeomkostningerne.

Desuden er der i 2023 indført en dispositionsbegrænsning på 36 millioner kroner på hele universitetet.

SDU's rektor regner først med at have fuldt overblik over situationen i anden halvdel af april.

I 2021 var SDU også igennem en større spareøvelse.

Her skulle universitetet spare 50 millioner kroner. Dengang forventede man, at det betød fyringer af 50 medarbejdere.