SDU-studerende lagt for had: - Du støtter folkedrab

I oktober kom Laura Guldager i et skænderi med en anden studerende fra SDU, som hev et Israel-flag ned fra en af universitets opslagstavler. Episoden forfølger hende stadig.

- Jeg bliver opsøgt på min adresse, jeg kan ikke gå alene på gangene og får trusler sendt, fortæller Laura Guldager.

Seneste hændelse er i forbindelse med valget til studienævnet på SDU, hvor hun stiller op.

Her er hendes valgplakater blevet overmalet med blandt andet beskyldninger om, at hun "støtter folkedrab".

Laura Guldager kender ikke de mennesker, der chikanerer hende, men det er ikke en enkeltstående hændelse.

- Det er ubehageligt. Specielt fordi man er lagt for had for noget, man ikke har gjort, siger hun.