Se alle de gamle billeder: Sådan har Friluftsbadet i Odense udviklet sig på et århundrede

Der kom i løbet af 1930’erne flere svømmeopvisninger, men de titusindvis af gæster brugte primært det nye friluftsbad til selv at få sig en badetur mellem maj og august, hvor der var åbent.

Selv om de fleste odenseanere ønskede, at friluftsbadet skulle ligge centralt i Odense, blev det placeret på nogle gamle vandresevoirer ved Sanderum Tørvehave, da det var billigere for kommunen at bygge her. Der blev desuden hentet hvidt strandsand fra Skagerrak til Odense, så gæsterne ligesom på en strandtur kunne få sand mellem tæerne og tage solbad ved siden af det store vandbassin.