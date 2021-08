Se billeder fra lukket skolebygning: - Vi garderer os mod ekstreme situationer

Det oplyser kontorchef Per Rygaard fra Byggeri og Ejendomme fra By- og Kulturforvaltningen.

Konsekvensen er, at eleverne fra 4. klasse og op er sendt hjem og i stedet modtager hjemmeundervisning.

Renovering afslørede mangler

Per Rygaard understreger, at skolen ikke er i fare for at styrte sammen og fortæller, at man i juni blev klar over, at der var noget galt.

Her var man i gang med at renovere lofter og gulve på skolen. I den forbindelse målte teknikere en såkaldt nedbøjning på 35-40 millimeter af betondækkene i etageadskillelsen. Nedbøjningen lå i den øvre ende af, hvad den bør i sådan en bygning, oplyser Per Rygaard.

Er det fordi betonen er blevet dårligere?

- Vi har ikke et indtryk af, at betonen er blevet dårligere. Skolen er fra start bygget, så betonen kan bevæge sig.

- Men nedbøjningen var en undersøgelse værd. Så vi gik i gang med en undersøgelse, og undersøgelserne viser, at vi ikke kan garantere, at der er tilstrækkelig sikkerhedsmargen på bæreevnen på gulvene, på den måde man kan finde på at bruge skolen på i ekstreme situationer, siger Per Rygaard.

Hvis skolen bliver brugt som oprindelig tænkt, hvad er risikoen så?

- Så er der ingen risiko. Der er ingen risiko for nedstyrtning under normale omstændigheder. Det er der, hvis rigtig mange mennesker samles og stiller sig uheldigt, så har vi ikke kunnet påvise, at der er tilstrækkelig sikkerhedsmargen til, at gulvet kan holde. Så bøjer det yderligere og vil begynde at revne.

Per Rygaard uddyber og forklarer, at der ikke har været fare for at bygningen styrtede sammen.

- Det handler om at sikre os ved ekstreme situationer. Der skal ikke være nogen begrænsninger i, hvordan man kan bruge skolen for elever, lærere og borgere, forklarer han og tilføjer, at det drejer sig om at have en sikkerhedsmargen:

- Det bliver lidt teknisk, men man regner på, hvor mange mennesker der kan stå på en kvadratmeter, og det er der, vi lige nu siger, at det er 250 kilo per kvadratmeter, og det er ikke nok til at have tilstrækkelig sikkerhedsmargen.