Se billeder: Odense-biograf fylder 40 år

En særlig biograf fylder rundt.

Søndag er det nemlig 40 år siden, at Cafe biografen åbnede på Amfipladsen i Odense.

Biografen inviterer derfor til fødselsdagsfejring.

- Det er sådan lidt surrealistisk, at der lige pludselig er gået 40 år. Der er jo sket meget i disse år, men stedet er stadigvæk det samme. Ånden er her stadig, og det er et dejligt sted at være - også for mig, siger medejer Jørgen Brochorst Christensen.

Allerede fra morgenstunden er der fyldt op med gæster, der vil fejre fødselaren.

I løbet af dagen vil der blandt andet være jazzkoncert, brunsviger og andet hygge.

Derudover er der selvfølgelig også stadig mulighed for at se en film i en af biografens tre sale.



I dagens anledning koster en biografbillet mellem 30 og 50 kroner. Normalvis koster en billet omkring 95 kroner, fortæller medejer Jørgen Brochorst Christensen.

Cafe biografen åbnede tilbage i 1983. Dengang var man inspireret af biografer i Aarhus og København, der havde lignende kombination med både café og biograf, lyder det.