Se billederne: Faldskærmsudspringere trodsede minusgrader og så sneklædte Fyn fra oven

Tocifrede minusgrader holdt ikke en gruppe faldskærmsudspringere fra Odense Faldskærmscenter på jorden anden juledag.

I stedet benyttede de den - muligvis - sidste chance i denne omgang for at se et snedækket Fyn fra 1.500 meters højde og bevægede sig fra minus to grader til minus ti grader, inden de hoppede ud af flyveren for at svæve til jorden.