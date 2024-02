Søndag venter årets første Superligakamp på Odense Stadion, hvor Brøndby IF er gæsterne. Kampstart er klokken 16, men allerede søndag formiddag er der begyndt at strømme udefans til Odense.

TV 2 Fyns reportere på stedet fortæller, at flere Brøndbyfans har henvendt sig til dem og bedt dem om ikke at filme, da de ellers risikerer at blive "smadret". Også tilstedeværende politibetjente har opfordret TV 2 Fyns reportere til at trække væk og stille sig baggrunden.