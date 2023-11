Se billederne: Ny bydel skyder op i Odense

Positive tanker om projektet

Spørger man nogle af de borgere, der bor i centrum, ser de positivt på projektet.

- Jeg synes, at vi er ved at have et godt bycentrum og et dejligt havneområde. Men det er ligesom om, at det er fuldstændig adskilt. Hvis projektet kunne gøre noget ved, at byen blev koblet bedre sammen, synes jeg, det er utroligt positivt, siger Torben Ballegaard, der er bosat i Odense.

Og den holdning deler Frederik Levinsen, som dagligt studerer i centrum.

- Jeg tror, at det bliver godt for os, der går i skole herover (UCL Odense, red.), at der vil komme nogle flere butikker, siger han.

Formanden for Byforening Odense ser også fordele i, at man tænker nye planer ind i den allerede eksisterende by.

- Det vil give bedre kollektiv trafik, mere cykling og gang og mere liv i byen. Blandingen af både boliger og erhverv er god, siger Jarl Abrahamsen fra Byforening Odense.

Se nogle af de foreløbige skitser for Banebyen herunder: