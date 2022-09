Se billederne: Odense festede efter sejr over FCK

Efter endnu en skidt start på superligasæsonen og et sensationelt farvel i første kamp af pokalturneringen tidligere på ugen havde OB desperat brug for tre point for at komme væk fra placeringen som næstdårligste hold i Superligaen - langt væk fra drømmene om top-seks.

Allerede efter 21 minutter kom københavnerne foran, men Issam Jebali udlignede kort før pausen, og fynboerne sikrede sig sejren på 2-1 med et mål af indskiftede Yankuba Minteh i 85. minut.

Så kom festen i gang.

Jagter igen top-seks

Det er kun anden gang på fem år, at OB vinder over FC København.

I 2020 vandt fynboerne 3-2 på hjemmebane, men året før var OB blevet ydmyget med 6-1 i Parken.

OB er efter lørdagens sejr placeret som nummer otte i tabellen - kun to point fra FC København.

OB-anfører Jeppe Tverskov kaldte sejren “den bedste kamp i min tid” og tør igen tale om ambitioner om at blande sig i toppen af dansk fodbold.