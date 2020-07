Se billederne: Stork spottet på tagryg i Odense

56 år.

Så lang tid er der gået, siden en stork sidst har slået sig ned på Fyn. Men selvom storken ikke har for vane at slå sig ned på øen, så stopper det den ikke i at aflægge et visit i ny og næ.

Det seneste besøg skete onsdag aften, hvor en stork valgte at holde et kort hvil på en tagryg i Odense SØ. Og den blev med det samme spottet af forbipasserende, der luftede deres hund.

Storken landede på en tagryg i Odense SØ. Foto: Flemming Ellegaard

Tilbage i maj i år spottede man faktisk også en stork på en mark i nærheden af den Nordfynske Herregård Oregaard. Og storkens besøg satte det helt store byggeprojekt i gang.

På herregården begyndte man straks at bygge en stor rede, der forhåbentlig kunne tiltrække storken og indbyde den til at blive. Man drømmer nemlig om, at storken igen vender tilbage og yngler på Fyn.

Foto: Flemming Ellegaard

Om det er den samme stork fra Nordfyn, der har valgt at flyve en tur forbi Odense er ikke til at sige.

Men for nu ser den ud til at nyde udsynet ud over hustagene i Odense.