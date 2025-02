Se de mange skudhuller i kolonihavehus i Odense - uklart, hvad der er sket

Men lige lidt hjalp det - for i november sidste år afgjorde en klagesag, at koncerterne overhovedet ikke er lovlige med den gældende lokalplan. Og selvom Odense Kommune allerede i slutningen af 2024 gik i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området, stod det hurtigt klart, at den ikke ville nå at blive klar til dette års Musik ved Bøgen-arrangementer, som finder sted i maj.

Derfor har 2025-koncerterne indtil nu været hjemløse - og det har i den grad ærgret Jan Arentoft.

- Vi føler egentligt, at vi har lyttet til alt og alle, så vi føler lidt, at det var en våd klud i ansigtet at skulle igennem hele den møgsituation, lyder det fra Bondestuens medejer, der tilføjer:

- Vi har jo bare spillet fem år i træk og glædet en masse mennesker, og det vil vi gerne fortsætte med.

Afviser permanent flytning

Således var det en yderst lettet medejer af Bondestuen, der i dag modtog besked fra Odense Kommune om, at de har fundet en løsning.

- Vi er utroligt taknemmelige for, at de har hjulpet os ud af den knibe vi er i, fortæller Jan Arentoft, der uddyber:

- Vores billetsalg har jo ligget ret lavt indtil videre i år, og folk har ringet ind den ene efter den anden og spurgt, om det bliver til noget i år eller ej. Så det er vi sindssygt glade for at kunne fortælle, at det gør.