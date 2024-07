På Otterupvej nord for Odense skete der mandag aften et voldsomt færdselsuheld, hvor en bil endte med at ligge på taget.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Der befandt sig to personer i bilen, siger vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck til TV 2 Fyn.

Efter uheldet kom den ene person hurtigt ud af bilen, mens den anden var lettere fastklemt.

- Personen er kommet let til skade, siger vagchefen og tilføjer, at der selvsagt er sket betydelig materiel skade.

Vagtchefen kan ikke svare på, hvordan uheldet skete, eller hvordan tilstanden på den lettere tilskadekomne er.

Vedkommende blev hentet af en ambulance efter hændelsen.

Anmeldelsen kom klokken 17.14 mandag via 112, og tre kvarter senere var vejen ryddet, oplyser vagtchefen.