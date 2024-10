Louise Hammerbak var en del af den tidligere bestyrelse i Odense Øvelokaleforening, som dengang var en del af Kansas City i Odense.

Kansas City blev begæret konkurs sidste år, og nu har Odense Kommune stævnet den tidligere bestyrelse for 7,7 millioner kroner. Fordelt på de foreningens medlemmer giver det hver især en gæld på 1,1 millioner kroner.

For Louise Hammerbak ville en gæld af den størrelse have store konsekvenser. Hun siger selv, at det allerede nu har en stor psykisk indvirkning på hende. Det har kostet mange søvnløse nætter, fortæller hun yderligere.