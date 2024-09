Se den følelsesladede video: Mor Kjerrumgaard rørt til tårer over sønnikes OB-succes

Mai Kjerrumgaard oplever som mange andre at have en søn, der kun bliver ældre. Men knap så mange kan sætte sig ind i, hvordan det er at have en søn, der går hen og bliver en offentlig person.



- Jeg får kuldegysninger hver gang, jeg læser noget i avisen, og folk skriver til mig. Jeg er også lige ved at tude nu, for det er vildt, så hurtigt som det går lige nu. Og han har jo ikke længere brug for sin mor, siger Mai Kjerrumgaard.

Men sidstnævnte er nok ikke helt rigtigt. For Luca Kjerrumgaard lægger ikke skjul på, hvor meget støtten hjemmefra betyder.

- Min mor er der altid er for mig og sørger for, at jeg har det godt, siger Luca Kjerrumgaard.

Hun står gerne og laver madpakker i massevis, for at han får det rigtige at spise.

- Det har altid været meget naturligt for os begge to, at vi er der 100 procent for vores børn, siger Mai Kjerrumgaard.

- Vi har selvfølgelig også et liv ved siden af, men vi har gjort, hvad vi kunne i hvert fald.

Den 21-årige boldspiller bruger desuden sin far som personlig rådgiver. Han har set sin søn spille fodbold, siden han var bare tre år gammel.





En fighter på fodboldbanen

I dag kender mange den 21-årige fodboldspiller som den store, stærke angriber fra OB, men sådan har det ikke altid været, fortæller hans gode ven, Gustav Grubbe.

De to venner har kendt hinanden, siden Luca Kjerrumgaard som 13-årig kom ind i OB.

- Luca var en fighter, som skulle kæmpe meget for tingene, siger Gustav Grubbe.

Kjerrumgaard kom ikke ind i OB som "den store stjerne". Faktisk har han i hele sin ungdomstid i OB ikke været den, der løb med allerflest overskrifter, eller den, som alle snakkede om fra start.

Han måtte lidt omkring, før han fandt sit gennembrud i superligaen. Alligevel løber han i dag på banen med topscorertitlen.