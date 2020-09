Se den hemmelige plan: Nyt Odense Stadion kan koste over en kvart milliard

Et nyt Odense Stadion, der bringer rammerne op til moderne standarder, kan løbe op i knap 263 millioner kroner. Det fremgår af en plan for nyt stadion, som ingeniørfirmaet Rambøll så sent som i august har sendt til ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event og Odense Kommune.

TV 2 Fyn har fået aktindsigt i planen fra Rambøll, som er bestilt af Odense Sport & Event, der ejer VIP-tribunen på stadion. Planen er også sendt til to ledende embedsmænd i Odense Kommune, der ejer de tre andre tribuner samt græstæppet.

I det budget, Rambøll har skitseret, tegner Odense Kommune som stadionejer sig for udgifter på 149 millioner kroner, hvis projektet skal blive til noget. For få uger siden har et flertal i byrådet sat 35 millioner kroner af til stadion over de kommende tre år, men pengene udmøntes først, når der ligger en samlet og politisk helhedsplan for byggeriet.

Sådan en findes der ikke endnu. Notatet fra Rambøll er alene et bud fra Odense Sport & Event. Hverken Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) eller den nyudnævnte by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) er involveret i mailene, og ingen af dem havde set eller hørt om planen, før TV 2 Fyn præsenterer den for dem.

Det er derfor kun ganske få personer, der indtil nu har haft kendskab til stadion-planen.

Kan blive nødvendigt med nedrivning

Planen tager udgangspunkt i, at man bygger et helt nyt stadion fra bunden med plads til 15.000 tilskuere (13.000 siddende og 2.000 ståpladser), og den indeholder både et samlet budgetoplæg og grove visualiseringer af stadion med lukkede hjørner og et tag, der dækker alle tilskuerpladser.

Her er budgettet for planen (excl. moms): Odense Kommunes udgifter: Nedbrydning og bortskaffelse af alle eksisterende tribuner: 5,5 mio. kr. Tribune A (VIP-tribune), ny betontribune, stålspær og tag: 26,3 mio. kr. Tribune B (Richard Møller Nielsen-tribune), ny betontribune, stålspær og tag, etablering af udssalgssteder og toiletter: 27,4 mio. kr. Tribune C (Barfoed Group-tribune), ny betontribune, stålspær og tag, etablering af udssalgssteder og toiletter: 39,2 mio. kr. Tribune D (3F-tribune), ny betontribune, stålspær og tag, etablering af udssalgssteder og toiletter: 27,4 mio. kr. 13.000 siddepladser (11.200 standardsæder og 1.800 VIP-sæder): 8,8 mio. kr. 2.000 kombineret stå/siddepladser: 2,75 mio. kr. Værn/hegn rundt om banen: 1 mio. kr. 30 nye indgangssluser: 3 mio. kr. Overdækning af indgang til tribune: 8,05 mio. kr. Samlet: 149,4 mio. kr. Udgifter Odense Kommune/Odense Sport & Event: Renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter i fx. VIP-bygning: 9,6 mio. kr. Udgifter erhvervsinvestor: Etablering af aktive hjørner til udskænkning, erhverv samt sportscollege: 25,1 mio. kr. Udgifter Odense Sport & Event: Udvidelse af VIP-bygning op mod 3600 m2 til kontorer og lignende: 42,5 mio. kr. Hovedtotal excl moms: 243.340.000 kr. Rådgiverhonorar: 19.500.000 kr. Samlet budget: 262.840.000 kr. Se mere

Planen fastslår blandt andet, at det er økonomisk bedre, hvis man kan genbruge eller ligefrem bevare eksisterende betonkonstruktioner eller fundamenter.

Det kan dog vise sig umuligt. For som TV 2 Fyn også tidligere har beskrevet, så er Odense Stadion bygget på et gammelt fundament, og det er langt fra sikkert, at de nuværende tribuner kan holde til et nyt tag. Rambøll har derfor i sit bud på et nyt stadion påregnet udgifter til at jævne alle eksisterende tribuner med jorden og bygge tribuner op på ny.

Et nyt tag er helt afgørende, hvis man vil leve op til kravene fra Divisionsforeningen og Uefa. Lige nu er kun en tredjedel af tilskuerpladserne dækket af tag. Fra 2028 skal alle tilskuerpladser være dækket for at have lov at spille superliga-kampe, og dermed vil stadion ikke leve op til kravene.

En gennemgang af stadion, som Odense Kommune har lavet sammen med Odense Sport & Event, viser et generelt kæmpe efterslæb på stadion, som TV 2 Fyn også har beskrevet. Kun græstæppet og lyset lever op til moderne krav.

Højere pris

Skal man rive tribuner ned og bygge op på ny, som Rambøll skitserer, kigger man pludselig ind i et langt dyrere projekt.

I Odense Sport & Events og Rambølls projekt lyder det samlede budget på 262,8 millioner kroner.

Da politikerne forhandlede om næste års budget, herunder penge til stadion, og et flertal satte 35 millioner kroner af, arbejdede man ud fra, at en modernisering af Odense Stadion kunne løbe op i omkring 100 millioner kroner. Den antagelse beroede på en idé om, at man kunne sikre overdækning på alle sæder ved blot at sætte nyt tag op på de eksisterende tribuner.

Det er byrådets plan, at moderniseringen af Odense Stadion skal ske i et offentligt-privat partnerskab med bidrag fra Odense Kommune, Odense Sport & Event og flere investorer.

Det gjorde man blandt andet i Silkeborg. Det nye stadion Jysk Park, der stod færdigt i 2017, kostede 130 millioner kroner. Heraf betalte Silkeborg Kommune 60 millioner kroner, mens Silkeborg IF Invest A/S og investorer betalte resten.

Bevillingen på de 35 millioner kroner til Odense Stadion har opbakning fra Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten. Og den forventes at blive vedtaget sammen med resten af budgettet ved det kommende byrådsmøde den 7. oktober.

TV 2 Fyn ville gerne have lavet et interview med Odense Sport & Event om den plan for stadion, som de har skabt sammen med Rambøll. Men de har ikke ønsket at deltage.