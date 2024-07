Søndag tog et nyt, stribet liv form i Odense Zoo.

Det var et zebraføl, der så dagens lys for første gang, og det er til stor glæde for den zoologiske have.

- Det er et vigtigt føl, vi har fået, siger direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen og fortsætter:

- De er stærkt truede i naturen, og derfor er avlsprogrammerne vigtige. I år har man ikke været særlig heldig med fødsler i Europa. Og det her føl har overlevet de første 24 timer, så det er vigtigt.

Overlever et zebraføl sit første døgn, kan man nemlig være betydeligt mere sikker på, at det vil leve videre.

I Odense Zoo har de to zebrahopper, men ingen zebrahingst. En hingst har de dog i Aalborg Zoo.

- Så for et år siden sendte vi hopperne på datingophold i Aalborg. Og det har jo så båret frugt med den ene af dem, siger Bjarne Klausen.

Den zoologiske have kender endnu ikke kønnet på zebraføllet, ligesom de ikke ved, om den skal blive i Odense eller sendes videre til en anden zoo. Det er nemlig en avlskoordinator, der skal vurdere det.