Dyrepasserne i Odense Zoo har god grund til at smile lidt ekstra for tiden.

I sidste uge kom en lille kongepingvinunge nemlig til verden, og det glæder selvsagt direktør hos Odense Zoo Bjarne Klausen, der har svært ved at skjule sin begejstring:

- Det er usædvanligt fedt, siger han til TV 2 Fyn og tilføjer, at dyrepasserne er glade og stolte over fødslen.

Stoltheden skal findes i, at det ikke sådan er lige til at få kongepingviner til at formere sig i en zoologisk have.

- Vi er faktisk en af de eneste zoologiske haver i det europæiske samarbejde, der yngler pingvinerne, siger Bjarne Klausen.

- Vores dyrepassere er bare dygtige til deres arbejde, siger direktøren.

