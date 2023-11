Onsdag er der møde i forligskredsen. Det sker, efter at de borgerlige partier flere gange har udtrykt utilfredshed med planen og et ønske om at genforhandle den del, der handler om hastighedsnedsættelser.



Er der et bredt forlig efter i morgen?

- Jeg er helt ærligt i tvivl, for jeg har brug for noget klarere svar, siger Peter Rahbæk Juel.

- Jeg har fået andet kontakt fra borgmesteren end igennem medierne, og derfor går jeg ud fra, at der er et forlig. Vi kommer til at diskutere i morgen, hvilke tiltag vi kan gøre, siger Christoffer Lilleholt.