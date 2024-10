TV 2 Fyn har den seneste uge undersøgt, hvor ofte man som passager bliver kontrolleret i den odenseanske letbane.

Her kunne to medarbejdere køre to timer hver dag i en uge - uafhængigt af hinanden - uden at blive kontrolleret.

Se hele interviewet med klima- og miljørådmand, Tim Vermund, øverst i artiklen, som blandt andet anerkender, at kommunen har været for godtroende overfor passagererne.