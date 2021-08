Se hele pressemødet: Vollsmose lukker ned

Efter flere dage med stigende coronasmitte overskred Vollsmose Sogn tirsdag alle tre kriterier, som er sat op for nedlukning af et sogn.

For at et sogn bliver lukket ned, skal tre kriterier være opfyldt:

Indicenstallet skal være 1.000 eller mere

Der skal være flere end 20 smittede de seneste syv dage

Positivprocenten skal være minimum tre





Nedlukningen rammer Mulernes Legatskole, Odinskolen og UngOdense, SFO'er og klubtilbud, alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter indendørs samt biblioteket, der ikke må benyttes i en uge.



Tirsdag eftermiddag holdt Odense Kommune pressemøde med blandt andre borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og Susanne Crawley.

Se pressemødet herunder: