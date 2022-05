Se hele udsendelsen: Alle sidder på forreste række, når letbanen åbner

Letbanen er en del af beslutningen omkring at lukke Thomas B. Thriges Gade og sætte gang i den helt store byfornyelse af Odense Centrum.

Projektet har været længe undervejs, og derfor er det også en borgmester med "kriller i maven", som ser frem til lørdagens åbningsfest.



- Jeg er vildt spændt på det, og jeg ved også, at der er mange odenseanere, der glæder sig til at prøve letbanen. For det er næppe gået nogen forbi, at vi har bygget en letbane, siger borgmesteren.

Den store åbning

På TV 2 Fyn og tv2fyn.dk kan du fra klokken 10.30 til 13.30 følge det officielle åbningsevent på Flakhaven, hvor vi i studiet ved rådhuset får besøg af en lang række gæster til en snak om letbanen og dens betydning for Odense.

Du kan blandt andre møde: