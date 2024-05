Det er et problem, at et stigende antal forældre vælger at sende deres børn i privatskole, og det er “en myte”, at privatskoler ikke er et problem, skriver børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Ursula Crawley Larsen (RV) på Facebook.

Men Susanne Crawley Larsen sendte selv sit barn i privatskole, bekræfter rådmanden selv over for TV 2 Fyn, da TV 2 Fyn spurgte hende direkte.

- For omkring 35 år siden tog vi i min familie en beslutning om, at børnene skulle gå på en privatskole. Det var cirka 20 år, før jeg blev politiker selv. Når man så bliver politiker, så er opgaven ikke længere at tage beslutninger for en selv og ens egne børn. Så skal man tage beslutninger som gavner samfundet og den by, som man har et ansvar for, fortæller hun i et live-interview i TV 2 Fyns 19.30-udsendelse.

I interviewet rettede hun også en meddelelse til forældre med børn i privatskoler.

- Hvis man som forælder har valgt privatskole til sit barn, så har man ikke taget en forkert eller usolidarisk beslutning. Så har man taget den beslutning som man synes er rigtig for ens barn. Og det er jo det man skal som forælder.

Hun mener folkeskolen skal forbedres, for at gøre den mere attraktiv for børn og forældre at vælge.