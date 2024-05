SF og Enhedslisten vender ryggen til Banjos Grillbar i Odense, der 5. juni ellers er vært for et grundlovsmøde med flere kendte landspolitikere.

Det sker efter at partierne har fundet ud af, at Banjos Grillbar ikke har overenskomst for sine omkring 18 ansatte. Det fortalte ejer Søren Bersang Rasmussen i et interview med TV 2 Fyn i december.

- Fagforeningen. Det kommer slet ikke på tale her. Overhovedet, lød det dengang fra Søren Bersang Rasmussen, der har drevet grillbar i det østlige Odense i 26 år.