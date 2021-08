Se kortet: Her vil forslag skære i busdriften, når letbanen åbner

Jakob Kristensen opfordrer derfor politikerne til at finde pengene, så den gode udvikling i forstaden kan fortsætte som hidtil.

- Vi har masser af gå-på-mod i Højby, og vi kan leve med begrænsninger i busdriften, hvis det bliver nødvendigt. Men en halvering af busserne vil få en række negative konsekvenser, og det bliver politikerne nød til at forholde sig til, siger han.

Det socialdemokratiske medlem af by- og kulturudvalget Anders W. Berthelsen har forståelse for, at rapporten får panderynkerne frem på borgerne i forstæderne.

Anders W. Berthelsen mener dog ikke, at der ikke er grund til bekymring. Socialdemokratiet er parat til at finde ekstra penge:

- Vi vil ikke være med til, at der skal ske nedskæringer i busdriften i forstæderne. Jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning, så forstæderne ikke får en ringere busdrift, Anders W. Berthelsen (S).

Anders W. Berthelsen tilføjer, at der ikke er grund til "at skræmme borgerne i forstæderne".

- Vi kommer ikke til at gå ind for de her beskæringer. Vi får aldrig nogensinde vænnet folk fra at køre bil, hvis ikke der er et solidt alternativ, og det er jo den kollektive trafik.

- Vi skal finde pengene. Enten via de klimaforhandlinger, som nu går i gang, eller via budgettet. Jeg håber virkelig, at vi kan få et bredt flertal for at sikre den kollektive trafik, også i forstæderne, siger Anders W. Berthelsen.Flertal for løsning



Rådmand Christoffer Lilleholt vil nu tage analysen og dens konklusioner med ind til forhandlingerne om næste års budget.



- Jeg tror ikke, at borgerne i Højby vil tage cyklen eller bilen ind til letbanen. Så er det altså nemmere at tage bussen. Derfor går vi ind til forhandlingerne med et ønske om, at vi finder penge for at undgå nedskæringerne, siger Christoffer Lilleholt.