Se kortet: Her vil Konservative udvide og bygge nye veje

Ifølge Tommy Hummelmose, der er kandidat til Odense Byråd for Konservative, så er infrastrukturen afgørende for Odenses vækst og velfærd.

- Den allervigtigste forudsætning for vækst og for at tiltrække mennesker og virksomheder, det er, at vi kan transportere mennesker og varer rundt i byen. Det kniber lidt i øjeblikket, men med den her vision sætter vi en ny retning for Odense, hvor det kommer i centrum.

Gode visioner - men en "ønskeliste"

Samme retning vil borgmesterkandidaterne fra Venstre og Socialdemokratiet i Odense også gerne.

- Det er ingen tvivl om, at infrastruktur i Odense og mobilitet i det hele taget, er noget af det, vi kommer til at skulle bruge allermest tid på at få løst i det her årti, siger Peter Rahbæk Juel (S).

- Vi er meget positive overfor de forslag, De Konservative kommer med, fortæller Christoffer Lilleholt fra Venstre.