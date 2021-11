Se kortet: Nu skal du snart betale for parkering endnu flere steder

90 beboere i nærområdet har skrevet under på, at de gerne vil have beboerlicens og tidsbegrænset parkering i området. Ad den vej har kommunen fået øjnene op på de lokale problemer, og Mette Kragh Jacobsen håber, politikerne vedtager løsningen.

- Os, der bor her, vil blive bedre stillet i forhold til at få en plads, siger hun.

Sjældent kan hun parkere foran sin lejlighed, og selv om hun er frisk til at gå et stykke fra sin bil og til sin hoveddør, er det synd for de andre i kvarteret.

- Det er synd for børnefamilier og de ældre, der bor her, at de ikke kan parkere tæt på, siger Mette Kragh Jacobsen.

Mindre plads til bilister udefra

Rasmus Bach Mandø tror også, at beboerlicens i boligområder i centrum samt mere betalingsparkering er vejen frem.

- Vi skaber mere plads til de mennesker, der bor i området, og mindre plads til dem, som kommer udefra, så vi har gode erfaringer, siger han.