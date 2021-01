Se kortet: Så mange penge får din skole i Odense

Nedslidte vinduer, dårligt indeklima og ødelagte stole er måske fortid på Odenses folkeskoler.

Snart kan skolerne forvente i alt 625 millioner kroner.

Odense Kommune har i dag fremlagt økonomifordelingen mellem skolerne i kommunen, og de kan alle se frem til at modtage et stort millionbeløb.

Det blev i dag præsenteret under et pressemøde på Odense Rådhus. Fordelingen af pengene sker i forbindelse med velfærdsplanen ”Velfærdens Fundament”, der blev vedtaget af et enigt Odense Byråd tilbage i juni 2020.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at der i de kommende 10 år bliver væsentligt flere små børn og ældre, der forventes at leve længere. Udover skoler skal Velfærdens Fundament finansiere modernisering af vuggestuer, børnehaver og plejehjem.

Sådan fordeles pengene

Aftalen skal sikre, at der afsættes cirka 1,8 milliarder kroner til velfærd frem til 2030. Ifølge økonomifordelingen står skolerne i Odense samlet til at modtage 625 millioner kroner, der skal være med til at finansiere den kommende modernisering og renovering.

Der er i alt tale om 33 skoler i Odense Kommune, der kan se frem til en finansiering. Øverst på listen ligger Risingskolen, der står til at modtage 35,1 millioner kroner, der blandt andet skal finansiere vedligeholdelse, lokalaftaler og modernisering.

Nederst på listen ligger Nørrebjergskolen, der samlet står til at modtage 5,6 millioner kroner. Desuden reserveres 30 millioner kroner i en pulje til uforudsete udgifter til senere udmøntning.

Du kan se fordelingen af pengene på kortet nedenfor.

Finansiering har skabt splid

Finansieringen af velfærdsplanen skabte sidste år stor uenighed i Odense Byråd, da et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn kom på tale. Handlen blev sidste år stoppet i 11-time, da Energistyrelsen oplyste, at forbrugerne muligvis havde en forkøbsret til fjernvarmenettet i Odense.

Foto: Odense Kommune