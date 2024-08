Se nuttet video: Denne gang lykkes løven Kenya som mor

To små løver kom til verden i juni i Odense Zoo. En nyhed som den zoologiske have ikke har gjort et stort nummer ud af at levere.

En del af årsagen er, at da løven Kenya blev mor i januar, formåede hun ikke at passe på ungerne, som til sidst måtte aflives. Men denne gang ser det ud til at gå godt.

Løven Kenya tager sig godt af ungerne, som allerede er blevet introduceret til deres far, skriver Odense Zoo på Facebook.

Løverne skal nu møde resten af flokken, som i forvejen tæller flere unger. De skal også vises frem for omverdenen, når de lukkes ud i løve-anlægget.