Se ødelæggelserne: Video viser opgang i Vollsmose efter eksplosion

Videoens ægthed

Det har ikke været muligt for TV 2 Fyn at bekræfte videoens ægthed. Ud fra videoens indhold og måden den er kommet TV 2 Fyn i hænde, vurderer redaktionen dog at det er meget sandsynligt videoen stammer fra dagens hændelse. Redaktionen vælger at bringe den grundet offentlighedens interesse i den grove sag.